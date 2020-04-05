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#Тренуйсявдома: "гарячі" тренування від українських футзалісток – відео

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"IMS-НУХТ" / facebook.com/imsfc

Поки усі спортивні заходи тимчасово зупинені, спортсмени вдома підтримують фізичну форму та закликають тренуватись разом із ними. Українські футзалістки виклали декілька ефективних відео із тренуваннями, щоб залишатись у чудовій формі.

Дівчата активно проводять час у карантині та діляться відео із тренувань у своїх соцмережах. Головний заклик усіх цих відео – "Залишайся вдома". 

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Хтось тренується у домашніх умовах, а комусь більше до вподоби підтримувати форму на свіжому повітрі.

Однією із найактивніших футзалісток під час карантину – Ірина Майбородіна. Спортсменці чудово вдається поєднувати домашні тренуванні із вправами на майданчику біля будинку. Декілька відео Ірина виклала у свій інстаграм, розписавши у якій послідовності варто робити вправи. У багатьох свої тренуваннях футзалістка використовує TRX.

Кожну вправу необхідно робити 15 разів, за рекомендацією футзалістки краще зробити таких 3-4 підходи.

  • відтискання;
  • книжка;
  • планка у динаміці;
  • скручування до прямих ніг;
  • тріцепс;
  • скручування з колінами.

Альтернатива замість гирі – 6-літрова пляшка наповнена водою. Робити вправи потрібно два кола по 20 разів.

  • присідання;
  • бокові випади;
  • мертва тяга;
  • відведень в сторону зі спортивною резинкою на ногах.

Не шукай ідеалів, потрібно бути собою,
– написала Ірина.

Талановита футзалістка київського клубу "IMS-НУХТ" Анастасія Кліпаченко також не гає часу та усердно тренується.

Окрім відео із тренувань на спортивному майданчику "п'ятірка" збірної України виклала ролик програми вправ у домашніх умовах із медболом, який є одним із найкращих ваших помічників для підтримки фізичної форми. Абсолютно усі вправи зможе повторити кожен.

Спорт кожен день та спокій. Мій тиждень домашнього тренування,
– заявила Анастасія.

Українська футзалістка харківської команди "Збірна Харківської області-Тесла" та збірної України Юлія Дударчук активно проводить карантин на спортивному майданчику. За словами спортсменки, не потрібно тримати у голові негатив, а потрібно займатись спортом.

Головне викинути все сміття із голови, все буде добре. Всім спортивного карантину,
– написала Юлія.

Гравчиня київського "Будстар-НПУ" Христина Козаченко склала цілу програму тренування, детально описавши кожну вправу та поділилась нею із своїми підписниками у інстаграмі. Спортсменка поділила усе тренування на чотири блоки.

1 блок

  • присідання (20 разів);
  • зворотні присідання (20 разів на кожну ногу);
  • стрибки у присіданні (20 разів).

2 блок

  • "чапля" (20 разів на кожну ногу);
  • перекати (10 разів на кожну ногу);
  • "стілець" (30 секунд).

 3 блок

  • відтискання (15 разів);
  • човник (15 разів);
  • скручування (20 секунд).

4 блок

  • зворотні скручування (20 разів);
  • "маятник" (20 разів);
  • планка (30 секунд).

За рекомендаціями Христини, усі блоки потрібно робити у три серії підходів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Треню ждали ??? ? ⠀ Тогда лови сет упражнений, которые заставят немного подвигаться ??‍♀️ ⠀ 1 связка ⠀ Приседания Ноги на ширине плеч, пятки в пол, таз вниз ⁃ 20 раз ⠀ Обратные приседания Одна нога вперёд, задняя на искось. Опорная нога - опора на пятку, корпус ровно, не скручивай (Должны чувствоваться квадрицепсы) ⁃ 20 на каждую ногу ⠀ Выпрыгивание в приседе Корпус прямой, колени не выходят за носки, ( не забывай дышать ) ⁃ 20 раз Этот сет делаем по 3 подхода, старайся не делать больших пауз и не забывай пить воду ⠀ 2 связка ⠀ Цапля Опорная нога немного согнута в колене, опора на пятку ⁃ 20 раз на каждую ногу ⠀ Перекаты С одной пятки на другую, упор на пятки. Растягиваем внутреннюю поверхность бедра ⁃ 10 раз на каждую ногу ⠀ Стульчик Садимся в присед, угол в коленях 90’, спина прямая, дышим ровно ⁃ 30 секунд ⠀ 3 связка ⠀ Отжимания ( делаем с колен ) ⁃ 15 раз ⠀ Лодочка Руки и ноги подымаем одновременно и задерживаем на 2-3 секунды ⁃ 15 раз ⠀ Скручивания На подъёме корпуса - выдох ⁃ 20 секунд ⠀ 4 связка ⠀ Обратные скручивания Ноги не закидываем за голову, после скачивания, одну ногу опускаем ( на подъёме - выдох ) ⁃ 20 раз ⠀ Маятник Корпус не раскачивай сильно, после движение к пятке - задержи корпус и делай движение к другой пятке ⁃ 20 раз ( движение у одной и второй пятке -1 раз ) ⠀ Планка На локтях, поясница не прогнута, спина округлённая ⁃ 30 сек ⠀ Все сеты делаем по 3 серии ⠀ Если ты все делал(а) правильно, то твои бедра и будут пылать просто не реально ⠀ Сохраняй этот комплекс и твой будет в форме #залишайсявдома #оставайсядома #sportgirl #sportmotivation #sportlife #sports #sportukraine #sportkiev #sportvideo #sportvinnitsa

Допис, поширений Кристина (@kristina.kozachenko.95)

Варто переглянути домашні тренування капітана жіночої збірної України Юлії Титової у її інстаграмі. У профілі є чудові тренування із TRX та вправи на покращення координації.

Також рекомендуємо стежити за тренуваннями від воротарки Вікторії Кислової. Можна звернути увагу, що профіль спортсменки є одним із найспортивніших серед футзалісток. Вона часто викладає відео із вправами, особливо, її тренування у спортивному залі будуть в нагоді після закінчення карантину.

Займайтесь спортом під час карантину та цікавтесь жіночим футзалом в Україні.

Додамо, що Асоціація футзалу України тимчасово зупинила свої змагання на невизначений термін через пандемію коронавірусу. 

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Футзал
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