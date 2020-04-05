Тренуйсявдома: "гарячі" тренування від українських футзалісток – відео

Поки усі спортивні заходи тимчасово зупинені, спортсмени вдома підтримують фізичну форму та закликають тренуватись разом із ними. Українські футзалістки виклали декілька ефективних відео із тренуваннями, щоб залишатись у чудовій формі.

Дівчата активно проводять час у карантині та діляться відео із тренувань у своїх соцмережах. Головний заклик усіх цих відео – "Залишайся вдома".

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Хтось тренується у домашніх умовах, а комусь більше до вподоби підтримувати форму на свіжому повітрі.

Однією із найактивніших футзалісток під час карантину – Ірина Майбородіна. Спортсменці чудово вдається поєднувати домашні тренуванні із вправами на майданчику біля будинку. Декілька відео Ірина виклала у свій інстаграм, розписавши у якій послідовності варто робити вправи. У багатьох свої тренуваннях футзалістка використовує TRX.

Кожну вправу необхідно робити 15 разів, за рекомендацією футзалістки краще зробити таких 3-4 підходи.

відтискання;

книжка;

планка у динаміці;

скручування до прямих ніг;

тріцепс;

скручування з колінами.

Альтернатива замість гирі – 6-літрова пляшка наповнена водою. Робити вправи потрібно два кола по 20 разів.

присідання;

бокові випади;

мертва тяга;

відведень в сторону зі спортивною резинкою на ногах.

Не шукай ідеалів, потрібно бути собою,

– написала Ірина.

Талановита футзалістка київського клубу "IMS-НУХТ" Анастасія Кліпаченко також не гає часу та усердно тренується.

Окрім відео із тренувань на спортивному майданчику "п'ятірка" збірної України виклала ролик програми вправ у домашніх умовах із медболом, який є одним із найкращих ваших помічників для підтримки фізичної форми. Абсолютно усі вправи зможе повторити кожен.

Спорт кожен день та спокій. Мій тиждень домашнього тренування,

– заявила Анастасія.

Українська футзалістка харківської команди "Збірна Харківської області-Тесла" та збірної України Юлія Дударчук активно проводить карантин на спортивному майданчику. За словами спортсменки, не потрібно тримати у голові негатив, а потрібно займатись спортом.

Головне викинути все сміття із голови, все буде добре. Всім спортивного карантину,

– написала Юлія.

Гравчиня київського "Будстар-НПУ" Христина Козаченко склала цілу програму тренування, детально описавши кожну вправу та поділилась нею із своїми підписниками у інстаграмі. Спортсменка поділила усе тренування на чотири блоки.

1 блок

присідання (20 разів);

зворотні присідання (20 разів на кожну ногу);

стрибки у присіданні (20 разів).

2 блок

"чапля" (20 разів на кожну ногу);

перекати (10 разів на кожну ногу);

"стілець" (30 секунд).

3 блок

відтискання (15 разів);

човник (15 разів);

скручування (20 секунд).

4 блок

зворотні скручування (20 разів);

"маятник" (20 разів);

планка (30 секунд).

За рекомендаціями Христини, усі блоки потрібно робити у три серії підходів.

Варто переглянути домашні тренування капітана жіночої збірної України Юлії Титової у її інстаграмі. У профілі є чудові тренування із TRX та вправи на покращення координації.

Також рекомендуємо стежити за тренуваннями від воротарки Вікторії Кислової. Можна звернути увагу, що профіль спортсменки є одним із найспортивніших серед футзалісток. Вона часто викладає відео із вправами, особливо, її тренування у спортивному залі будуть в нагоді після закінчення карантину.

Займайтесь спортом під час карантину та цікавтесь жіночим футзалом в Україні.

Додамо, що Асоціація футзалу України тимчасово зупинила свої змагання на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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