#Тренуйсявдома: "гарячі" тренування від українських футзалісток – відео
Поки усі спортивні заходи тимчасово зупинені, спортсмени вдома підтримують фізичну форму та закликають тренуватись разом із ними. Українські футзалістки виклали декілька ефективних відео із тренуваннями, щоб залишатись у чудовій формі.
Дівчата активно проводять час у карантині та діляться відео із тренувань у своїх соцмережах. Головний заклик усіх цих відео – "Залишайся вдома".
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Хтось тренується у домашніх умовах, а комусь більше до вподоби підтримувати форму на свіжому повітрі.
Однією із найактивніших футзалісток під час карантину – Ірина Майбородіна. Спортсменці чудово вдається поєднувати домашні тренуванні із вправами на майданчику біля будинку. Декілька відео Ірина виклала у свій інстаграм, розписавши у якій послідовності варто робити вправи. У багатьох свої тренуваннях футзалістка використовує TRX.
Кожну вправу необхідно робити 15 разів, за рекомендацією футзалістки краще зробити таких 3-4 підходи.
- відтискання;
- книжка;
- планка у динаміці;
- скручування до прямих ніг;
- тріцепс;
- скручування з колінами.
Альтернатива замість гирі – 6-літрова пляшка наповнена водою. Робити вправи потрібно два кола по 20 разів.
- присідання;
- бокові випади;
- мертва тяга;
- відведень в сторону зі спортивною резинкою на ногах.
Не шукай ідеалів, потрібно бути собою,
– написала Ірина.
Талановита футзалістка київського клубу "IMS-НУХТ" Анастасія Кліпаченко також не гає часу та усердно тренується.
Окрім відео із тренувань на спортивному майданчику "п'ятірка" збірної України виклала ролик програми вправ у домашніх умовах із медболом, який є одним із найкращих ваших помічників для підтримки фізичної форми. Абсолютно усі вправи зможе повторити кожен.
Спорт кожен день та спокій. Мій тиждень домашнього тренування,
– заявила Анастасія.
Українська футзалістка харківської команди "Збірна Харківської області-Тесла" та збірної України Юлія Дударчук активно проводить карантин на спортивному майданчику. За словами спортсменки, не потрібно тримати у голові негатив, а потрібно займатись спортом.
Головне викинути все сміття із голови, все буде добре. Всім спортивного карантину,
– написала Юлія.
Гравчиня київського "Будстар-НПУ" Христина Козаченко склала цілу програму тренування, детально описавши кожну вправу та поділилась нею із своїми підписниками у інстаграмі. Спортсменка поділила усе тренування на чотири блоки.
1 блок
- присідання (20 разів);
- зворотні присідання (20 разів на кожну ногу);
- стрибки у присіданні (20 разів).
2 блок
- "чапля" (20 разів на кожну ногу);
- перекати (10 разів на кожну ногу);
- "стілець" (30 секунд).
3 блок
- відтискання (15 разів);
- човник (15 разів);
- скручування (20 секунд).
4 блок
- зворотні скручування (20 разів);
- "маятник" (20 разів);
- планка (30 секунд).
За рекомендаціями Христини, усі блоки потрібно робити у три серії підходів.
Варто переглянути домашні тренування капітана жіночої збірної України Юлії Титової у її інстаграмі. У профілі є чудові тренування із TRX та вправи на покращення координації.
Також рекомендуємо стежити за тренуваннями від воротарки Вікторії Кислової. Можна звернути увагу, що профіль спортсменки є одним із найспортивніших серед футзалісток. Вона часто викладає відео із вправами, особливо, її тренування у спортивному залі будуть в нагоді після закінчення карантину.
Займайтесь спортом під час карантину та цікавтесь жіночим футзалом в Україні.
Додамо, що Асоціація футзалу України тимчасово зупинила свої змагання на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
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