13 з 36 німецьких футбольних клубів збанкрутують у травні і червні, якщо сезон не відновлять

13 клубів Бундесліги і другого німецького дивізіону можуть збанкрутувати в цьому сезоні у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Ці цифри були повідомлені представникам 36 професійних клубів на відео-конференції DFL минулого вівторка, інформує Kicker.

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Ситуація в 2-й Бундеслізі найбільш драматична. За даними джерела, 7 клубів другого за силою дивізіону і 1 представник найсильнішої ліги стануть банкрутами вже в травні. Ще 2 клуби з другої Бундесліги і 3 – з першої потерплять фінансовий крах у червні.

На сьогоднішній день 12 клубів взяли кредити за рахунок грошей від телевізійних прав. Незважаючи на короткострокове планування, на яке перейшли клуби, процедури банкрутства можна буде запобігти, якщо чемпіонати не відновляться до початку травня.

Рішення про припинення Бундесліги через коронавірус було прийнято в середині березня.

У Німеччині виявлено понад 91 тисячі випадків зараження. Від інфекції в країні померли 1 275 осіб.

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