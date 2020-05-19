Третя сила України: головний тренер "Зорі" зізнався, чому обрав саме цей клуб

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник розповів, як він опинився в луганському клубі. Також він зізнався, які перші кроки були зроблені на цій посаді.

Про це він розповів у інтерв'ю SportArena. Як відомо, раніше він працював у німецькому "Вердері".

До теми У "Зорі" розповіли, хто замінить Рафаїлова

Про пропозицію від "Зорі"

– Мені подзвонив Сергій Васильович Рафаїлов. Чую: "Здрастуйте, це Сергій Васильович". Не понял відразу, який Сергій Васильович. Зв'язок пропадала в розмові і не почув прізвище. Він передзвонив: "Це Сергій Васильович Рафаїлов". Тоді зрозумів, хто це каже, адже людина футбольна, я стежив за українським футболом, знав, хто це.

Поспілкувалися, він запропонував очолити команду. Відповідаю: у вас тренер, якого я добре знаю і поважаю. У відповідь: та ні, все йде до того, що Юрій Вернидуб від нас йде. Кажу: коли піде, тоді і зателефонуйте. Незабаром читаю, що Юрій Миколайович покинув "Зорю". На наступний день дзвонить гендиректор і питає: "Чи читали новини? Можна з вами зустрітися". Так і вийшла "Зоря" Луганськ.

Які завдання були озвучені в "Зорі"

– Можливо, в якихось клубах ставляться завдання виграти трофеї, але в "Зорі" такого не було. Робота тренера це копітка робота. Якщо ставити завдання, що якщо не потрапляємо в Лігу чемпіонів, то ви йдете, який тренер на це піде? Може, і підуть аби підписати контракт.

Підкупило те, що в останні роки "Зоря" була третьою силою, боролася за бронзу, підставляла підніжку "Шахтарю" і "Динамо". Я теж все це бачив, дивився топові ігри чемпіонату України.

Читайте також Скрипник відповів на чутки про переговори з "Динамо" – зізнання тренера "Зорі"

Про бажання побудувати клуб за європейським зразком

– Покращувати треба деталі, а не революцію робити. А в "Зорі" не треба було нічого сильно змінювати. Треба було лише якісь нюанси підправити.

У кожного свої можливості і здібності. Так само і в "Зорі" – є свої можливості. Якщо сказати, давайте ось так, це може бути неприйнятним для українського футболу, і воно тут взагалі не пройде. Хіба у нас є щотижневі турніри малюків, де можна скаутам їздити дивитися? Слава богу, є команда 19-річних, вони тут поруч у нас на базі.

Інша справа – ставлення до дисципліни, це так. Мені не потрібні каталоги штрафів. Я зібрав команду і сказав: виведіть свій звід правил, який ви хочете самі дотримуватися. Вони хороші дисципліновані хлопці, які склали звід правил. Кажу: тепер ви вирішуєте, скільки ви хочете платити, якщо хтось порушить. Напишете 5 гривень, буде 5 гривень. Напишете 1 грн, буде 1 грн. Я ні слова не сказав про суми.

Що відомо про тренерську кар'єру Скрипник?

На початку літа 2019 року Віктор Скрипник несподівано очолив луганську "Зорю". Скрипник має досвід роботи головного тренера у європейському футболі. Спочатку він керував молодіжними командами німецького "Вердера".

25 жовтня 2014 року був представлений як головний тренер "Вердера", який очолював до вересня 2016 року. з 2018 року був головним тренером футбольного клубу "Рига", з якою виграв чемпіонат і кубок Латвії. Був визнаний найкращим тренером Латвії 2018 року.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24