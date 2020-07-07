"Шахтар" залишився без трьох основних гравців до кінця сезону УПЛ
Три футболісти "Шахтаря" вирушили у відпустку після перемоги над "Динамо" (3:2) в 29 турі УПЛ.
"Гірники" дали відпочити Марлосу, Миколі Матвієнку і Жуніору Мораесу. Вони не готуються до найближчого матчу команди проти "Десни", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Також повідомляється, що після поєдинку з командою з Чернігова у відпустку буде відправлена ще одна частина футболістів.
Крім цього до роботи в фітнес-центрі під керівництвом клубних фізіотерапевтів приступив Ісмаїлі, який недавно переніс операцію на коліні.
- Примітно, що Жуніор Мораес є ключовим претендентом на перемогу в бомбардирських перегонах сезону УПЛ. На рахунку натуралізованого українця 19 забитих м'ячів. У найближчого переслідувача Олександра Філіппова з "Десни" – 15 голів в активі.
Кінець сезону для "Шахтаря"
Свою останню гру в чемпіонаті "Шахтар" проведе 19 липня – виїзд до Олександрії. Вже після цього розпочнеться підготовка до матчу-відповіді проти "Вольфсбурга" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.
У березні донеччани перемогли в Німеччині з рахунком 2:1, але поєдинок у відповідь було перенесено через коронавірус. Дограти матчі планують 5-6 серпня.
Команда Луїша Каштру гарантувала собі титул чемпіона України ще у 27 турі.