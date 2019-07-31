Три гравці "Ліверпуля": ФІФА назвала кандидатів на звання найкращого гравця 2019 року

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Мохамед Салах
Мохамед Салах / GETTY IMAGES

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікували перший список футболістів, які номіновані на звання найкращого у 2019 році. У їх число увійшли троє гравців "Ліверпуля".

Окрім гравців "Ліверпуля", у першому списку по два гравці "Ювентуса" та "Барселони", по одному футболісту "Реала", "Барселони" й ПСЖ.

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Кріштіано Роналду (Ювентус, виграв чемпіонат Італії та Лігу націй)

Ліонель Мессі (Барселона, виграв чемпіонат Іспанії)

Гаррі Кейн (Тоттенхем, вийшов зі "шпорами" у фінал Ліги чемпіонів)

Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, виграв Лігу чемпіонів)

Мохамед Салах (Ліверпуль, виграв Лігу чемпіонів)

Садьйо Мане (Ліверпуль, виграв Лігу чемпіонів)

Еден Азар ("Реал", виграв з Челсі Лігу Європи)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, виграв чемпіонат Франції)

Френкі де Йонг (Барселона, виграв з Аяксом чемпіонат та Кубок Нідерландів)

Маттейс де Лігт (Ювентус, виграв з Аяксом чемпіонат та Кубок Нідерландів)

Найкращим футболістом 2018 року став Лука Модріч, який разом з "Реалом" виграв Лігу чемпіонів. Також хорват дійшов до фіналу чемпіонату світу у Росії.

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт ФІФА Ювентус ФК Ліверпуль ФК Барселона ПСЖ Реал Ліга чемпіонів
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