Три ключові гравці "Шахтаря" можуть не зіграти проти "Львова"
У суботу, 4 травня, донецький "Шахтар" прийматиме "Львів" у рамках чемпіонату України. "Гірникам" у цьому матчі не допоможуть три ключові гравці.
У майбутньому поєдинку не гратимуть травмовані Андрій Пятов та Марлос, участь Тараса Степаненка під питанням, повідомили у клубі.
До слова: Головний тренер "Шахтаря" може очолити італійський топ-клуб
Пятов та Степаненко травмувалися у матчі чемпіонату проти "Динамо" 24 квітня. Обоє не зіграли у наступному матчі проти "Маріуполя". Марлос же останній матч теж зіграв проти "Динамо", але у чвертьфіналі Кубка України 7 квітня.
Матч "Шахтар" – "Львів" відбудеться у суботу, 4 травня, у Харкові на ОСК "Металіст". Початок зустрічі о 19:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.
Джерело: 24 канал
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