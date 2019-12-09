Три рекорди: українець Гераскевич успішно виступив на етапі Кубка світу з скелетону

Український скелетоніст Владислав Гераскевич почав виступи на Кубку світу з трьох особистих рекордів.

Найкращі показники в кар'єрі українець продемонстрував в стартовому розгоні (4,97 секунд), максимальній швидкості на трасі (121,53 км/год), а також на фініші (53,28 секунди).

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Якщо в першій спробі Гераскевичу вдалося посісти шосте місце, то в другій лише 19-ту. Українцю не вдалося потрапити в топ-10 першого етапу, він зайняв 12 місце. Владислав програв лідеру 1,16 секунди.

Переможцем етапу в Лейк-Плесіді став німець Аксель Юнгк, друге місце зайняв Мартінс Дурукс з Латвії, а трійку призерів замкнув росіянин Олександр Третьяков.

Зазначимо, що найкращий результат в кар'єрі 20-річного Гераскевича – 9 місце на етапах Кубка світу, який був показаний в минулому сезоні в Калгарі і в Сігулді.

Наступний етап Кубка світу пройде в тому-таки Лейк-Плесіді 13 грудня.