Три роки в США жив, як собака, – український боксер Редкач

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) здобув перемогу в США, перемігши екс-чемпіона світу в двох дивізіонах американця Девона Александера (27-6-1, 14 KO).

Перемога над Александером відкриває перед Іваном новий виток кар’єри. З непоганими перспективами на професійному ринзі. Але шлях до визнання у українця був непростим, повідомляє SportArena.

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За океан Редкач вирушив у вересні 2009 року. І йому довелося пройти чимало випробувань у Америці.

Я підписав контракт із менеджером Едуардом Гумашьяном. Він мені багато чого пообіцяв – що укладемо хорошу промоутерську угоду, що у мене будуть відмінні умови для тренувань, він організує екіпірування. Коли прилетів до Лос-Анджелеса, підписав з ним трирічну угоду. У підсумку всі ці три роки прожив як собака. Він знімав нам будинок. Жили втрьох – півбудинку у братів Чудінових з Росії, півбудинку – у моєму розпорядженні.

"Коли Гумашьян перестав платити Чудіновим гроші, вони зібрали речі і поїхали. За три роки багато хлопців приїжджали і від’їжджали. Менеджер багато обіцяв, але далеко не все виконував. Згідно нашої домовленості, він повинен був виплачувати мені 1 000 доларів на місяць на харчування та кишенькові витрати. Реально видавав 50 доларів на тиждень. Правда, возив на своїй машині на тренування. Але іноді у Едуарда не було грошей сплатити за парковку. Соромно зізнатися: було таке, що не було грошей елементарно на їжу", – розповів Іван.

За свій дебютний поєдинок на професійному ринзі проти американця Кейза Келлі в листопаді 2009 року Редкач заробив 2 000 доларів. За умовами трирічного контракту з Гумашьяном, 33 відсотки зі своїх гонорарів він виплачував менеджеру.

У підсумку, після сплати менеджерських і податків отримав на руки 1 200 доларів. Однак були прецеденти, коли українець взагалі бився безкоштовно.

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