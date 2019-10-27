Три роки задихалася під час змагань, – Підгрушна розповіла про проблем із серцем

Українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про проблеми зі здоров'ям, які її переслідували декілька сезонів. Наразі спортсменка переконана, що готова до нового сезону.

Підгрушна, яка мала проблеми із серцем, заявила, що влітку могла займатися нарівні з іншими біатлоністами.

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Так, проблеми були. Слава Богу, що ми їх вчасно знайшли. Ми з ними поборолися, залишили їх в минулому. І ось уже два місяці я тренуюся по повній програмі, вже не боюся швидкісної роботи, максимально швидкісної-силової. Я можу вже повністю дозволити собі всі навантаження. І вже на літньому чемпіонаті України було видно, що я нарівні з усіма.



Радіємо разом з тренером. Ми переживали, щоб не перебрати, щоб не погіршити стан мого здоров'я. Тому що міокардит – це серйозно, це серце. Могли бути наслідки. Але ми це пережили без наслідків, все чисто, все вилікували. Тепер можна спокійно думати про майбутнє сезоні,

– цитує Підгрушну isport.

Також Олена сказала, що кожен сезон намагається реалізувати себе по максимуму, однак три останні сезони їй заважали проблеми із серцем.

Звичайно, попередні три роки у мене вже були проблеми із серцем. Ми виявили їх тільки, коли хвороба перейшла в гостру стадію. Я жила з цим три роки, тому не було результату, я задихалася під час змагань. Це все, як сніжний ком накопичувалося протягом трьох сезонів.



І, звичайно, я просто хочу бути собою, якою я була до хвороби. Просто отримувати задоволення від сезону й пробігти все-таки на максимум, просто показати свій рівень, на який я зараз готова. Сподіваюся, це будуть не 50-90 місця, які мене просто переслідували останнім часом,

– сказала Підгрушна.

Кубок світу 2019/2020 стартує 29 листопада у шведському Естерсунді.

Детально з календарем Кубка світу можна ознайомитися тут.