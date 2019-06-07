Три топ-гравці збірної України не зіграють проти Сербії

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Ярмоленко не зіграє проти Сербії
Ярмоленко не зіграє проти Сербії / Фото Євгена Кравса

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не включив до заявки на матч проти Сербії трьох гравців.

До заявки не потрапили три півзахисники – Андрій Ярмоленко, Марлос та Микола Шапаренко. Варто зазначити, що перші двоє ще відновлюються після травми.

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Загалом заявка збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Богдан Бутко, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 13. Ігор Пластун, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Роман Безус, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 14. Мар’ян Швед, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 19. Володимир Шепелєв, 20. Віктор Коваленко

Нападники: 9. Артем Кравець, 11. Артем Бєсєдін, 18. Роман Яремчук

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Матч Україна – Сербія відбудеться у п'ятницю, 7 червня, на "Арені Львів". Початок зустрічі о 21:45. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко
Джерело: 24 канал
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