Три українських баскетбольні клуби зробили заявки на участь в єврокубках

Три українських клуби претендують на участь в єврокубках в сезоні 2019/2020. Однак один з клубів можуть і не допустити до участі.

Фіналіст Суперліги Парі-Матч столичний "Київ-Баскет" зробив заявку на участь у Лізі чемпіонів FIBA. При цьому чемпіон України южненський "Хімік" від участі в єврокубках відмовився.

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Зробили заявку на участь у Кубку Європи FIBA володар Кубку України "Дніпро", а також чемпіон Вищої ліги та новачок Суперліги Парі-Матч "Прометей".

Ситуація з Прометеєм розглядатиметься FIBA окремо: за правилами, на участь у єврокубках не може претендувати клуб, який не провів минулий сезон в першому дивізіоні національної першості. Але у разі нестачі учасників, "Прометей" може отримати можливість зіграти на євроарені. Члени Виконкому ФБУ цю ініціативу клубу з Кам’янського підтримали.