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Три вилучення та серія пенальті: "Минай" у драматичному матчі став півфіналістом Кубка України

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Минай – Інгулець результат / ФК "Інгулець"

Футболісти клубу "Минай" з однойменного села на Закарпатті першими вийшли до півфінальної стадії Кубка України сезону-2019/2020, здолавши у серії пенальті "Інгулець" – 2:1.

Минай – Інгулець 2:1 (6:5 – по пенальті)

Голи: Глагола, 31 – Мішуренко, 54

До слова Два найближчі тури УПЛ офіційно відбудуться без глядачів – серед них матч "Динамо" та "Шахтаря"

"Минай" відкрив рахунок на 31-й хвилині зустрічі – Олександр Глагола вдало зіграв на добиванні після удару Василя Пиняшка в стійку.

На 54-й хвилині "Інгулець" відігрався – Олександр Мишуренко замкнув навіс головою - 1:1.

Далі на полі було багато боротьби, яка призвела аж до трьох вилучень. На 78-й хвилині Фатєєв залишив "Інгулець" в меншості, отримавши пряму червону картку.

В основний час команди більше голів не забили і гра перейшла в овертайми, де арбітр вилучив з поля по одному футболісту з кожної команди. На 116-й хвилині червону отримав Микитюк і склади вирівнялися, а за дві хвилини до кінця матчу "Минай" знову отримав більшість після вилучення Павлова.

Переможець поєдинку визначився в серії пенальті, в якій точнішими були гравці "Миная" – 6:5. Вирішальний пенальті не забив голкіпер "Інгульця" Богдан Шуст. Відзначимо, що воротар "Миная" Андрій Попович свій удар з одинадцятиметрової позначки реалізував.

  • У середу, 11 березня, відбудуться ще два матчі 1/4 фіналу Кубка України. Представник Другої Ліги "Альянс" з Липової Долини в Сумах прийме "Маріуполь". "Динамо" вдома зіграє з "Олександрією".
  • 12 березня "Десна" зустрінеться з "Ворсклою". Поєдинок пройде без глядачів.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кубок України
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