Три зіркові гравці "Реалу" покинуть команду через рішення Зідана

Головний тренер мадридського "Реалу" Зінедін Зідан готує перебудову в команді. Відтак вже відомі імена трьох футболістів, які покинуть "вершкових" під час літнього трансферного вікна.

Зідан у своєму офісі зустрівся з Гаретом Бейлом, Дані Себальйосом та Маркосом Льоренте. Усім трьом він вказав, що не розраховує на них наступного сезону та порадив шукати новий клуб, повідомляє Marca.

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Та варто зазначити, що у всіх трьох футболістів чинні контракти з "Реалом". І навряд чи мадридський клуб просто так відпустить цих гравців. Для прикладу, Гарет Бейл на Transfermarkt оцінюється в 70 мільйонів євро. А його контракт діє до червня 2022 року.

Варто додати, що Бейл – доволі "дорогий" футболіст для "Реалу". Його трансфер обійшовся "вершковим" у 101 мільйон євро. За перші три сезони у клубі він отримав 54 мільйони євро. З літа 2016 за три роки Бейл отримав від "Реалу" ще 81 мільйон євро. Відтак за шість років, що валієць у мадриді, його перебування обійшлося клубу у 236 мільйонів євро. За цей час футболіст забив 102 голи. Відтак кожне взяття воріт коштувало 2,3 мільйона євро. Цього сезону ця сума зросла до 2,8 мільйона євро. При цьому що в сезоні 2016-2017 кожна хвилини перебування Бейла на полі обійшлася "Реалу" у 22,612 євро.

Дані Себальйос, який перейшов до "Реалу" влітку 2017 року за 16,5 мільйона євро, зараз коштує 20 мільйонів євро. А його контракт – до літа 2023 року. Щодо Маркоса Льоренте, то він "найдешевший" серед цієї трійки – лише 15 мільйонів євро. Та й контракт вихованця клубу – до червня 2021 року.

Серед інших претендентів, які можуть покинути "Реал" влітку, називають Лука Модріча. Також не вирішена ситуація з воротарською позицією. Клуб може покинути як Кейлор Навас, так і Тібо Куртуа.