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Тримає ракетку в роті: вражаюча історія про єгипетського тенісиста, який не має рук

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Спорт навиворіт
Спорт навиворіт / 24 канал

Ібрагім Хамато – єдиний у світі професійний гравець у настільний теніс, у якого немає рук. Ракетку єгиптянин тримає у роті. Попри це, він вже неодноразово був представником своєї країни на олімпіадах.

Також у випуску "Спорт навиворіт" на 24 каналі:

Японський дідусь Хідекічі Міядзакі став найстрашою людиною, яка пробігла дистанцію у 100 метрів. Він народився у 1910 році – в цей час, до слова, тільки побудували славнозвісний "Титанік". А найцікавішим є те, що японець не був спортсменом, а займатись бігом почав тільки після того, як йому виповнилось 90 років.

Більше про людей, які мотивують та заставляють змінюватись – дивіться у програмі:

 

Автор: Петро Городиський
Теги: Теніс Новини Спорту Спорт навиворіт Спорт
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