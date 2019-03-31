Триочковий Леня допоміг "Атланті" перевести матч в овертайм, де вона перемогла "Мілуокі": відео

Український центровий Олексій Лень допоміг "Атланті" перемогти "Мілуокі". Він закинув триочковий за 19 секунд до кінця зустрічі, чим зрівняв рахунок. І став найкращим гравцем матчу.

"Атланта" відверто провалила першу чверть, програвши її з різницею у 17 очок. При цьому в деякі моменти "Мілуокі" був попереду на 23 очки. Натомість господарі скоротили відставання до мінімуму за другу чверть. А вже у третій чверті "Атланта" вийшла вперед. Але її відкрив теж був на рівні однієї-двох вдалих атак.

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Такі "гойдалки" призвели до того, що ім'я переможця мало визначитися наприкінці четвертої чверті. І саме тоді своє слово взяв Лень. Саме його дальній кидок за 19 секунд до кінця зустрічі зрівняв рахунок.

C U T C H pic.twitter.com/zkJ4wPxXNf — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 31 березня 2019 р.

А вже у овертаймі "Атланта" зуміла перемогти "Мілуокі". Все завдяки вдалому кидку Трея Янга на останній секунді матчу.

Атланта – Мілуокі 136:135 (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13)

Щодо Леня, то українець у цьому матчі вийшов у старті, провів на майданчику майже 27 хвилин. За цей час він заробив 23 очки та 6 підбирань. Його РЕ склав +11, що є найкращим показником серед усіх гравців, які зіграли.

Попри це, "Атланта" вже давно втратила можливість вийти у плей-офф. Натомість "Мілуокі" залишається на першому місці у Східній конференції.