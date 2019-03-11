Триразова чемпіонка світу з велоспорту вчинила самогубство

23-річна американська велогонщиця Келлі Кетлін покінчила з життям 8 березня.

Тіло спортсменки знайшли у її будинку в американському штаті Каліфорнія, повідомили у VeloNews.

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Батько Келлі не став уточнювати обставини й причини самогубства дочки. Подробиці інциденту поки не розголошуються.

Інформацію про загибель чемпіонки підтвердили й у Федерації велоспорту США. Її керівник Боб Демартіні зазначив, що Келлі "назавжди залишиться у сім'ї американського".



Келлі Кетлін

З 2016 року Кетлін тричі виборювала титул світового чемпіонату з велотреку. На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році завоювала срібло в складі американської команди.

Крім цього, дівчина отримала ступінь магістра з обчислювальної математики в Стенфордському університеті та була талановитою скрипалькою.

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