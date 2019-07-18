Триразовий олімпійський чемпіон з плавання розбив молотком контейнер з допінг-пробою

58 Читать новость на русском
Сунь Ян
Сунь Ян / Фото з відкритих джерел

Триразовий олімпійський чемпіон з плавання Сунь Ян розбив пробірки з аналізами під час візиту допінг-офіцера.

Про це повідомляє звіт антидопінгової панелі Міжнародної федерації водних видів (FINA).

Скільки, скільки? Проти 43 російських спортсменів відкрили справу через допінг, підозрюють 298 осіб

У вересні минулого року офіцер допінг-контролю з асистентами відвідала будинок спортсмена, який розташований в провінції Чжецзян.

У звіті FINA, які опинилися в розпорядженні Sunday Telegraph, йдеться, що під час візиту допінг-офіцерів мати спортсмена попросила охоронця принести молоток в кімнату, де Сунь Ян проходив тестування. Далі описується, як лікар збірної Китаю запропонував Суню розбити пробірки з кров'ю, щоб зіпсувати зразки.

Спочатку Сунь не хотів здавати аналізи, але погодився здати тільки кров, відмовившись від аналізу сечі. Лікар команди одразу звинуватив допінг-офіцера в некомпетентності.

Пізніше офіцер допінг-контролю, яка перебувала в іншій кімнаті, почула звук битого скла. Під час процедури відбулися й інші порушення: Сунь кілька разів залишав кімнату за згодою допінг-офіцера, хоча цього робити не можна.

Читайте також: Дискваліфікація російського біатлоніста принесла Україні три золоті медалі

Раніше антидопінгова панель FINA заявляла, що Сунь Ян не порушував правил, однак це рішення намагається оскаржити Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).

Через проблеми з документацією FINA не пред'явила китайському спортсмену звинувачень в порушенні антидопінгових правил, обмежившись попередженням. А команда Суня стверджує, що порушень не було.

Хто такий Сунь Ян?
Дворазовий чемпіон Лондона-2012 і переможець Ігор в Ріо. У 2014 році він відбував тримісячну дискваліфікацію через вживання забороненого препарату, про яку Федерація плавання Китаю повідомила тільки після закінчення відсторонення.

blog_ava
У Мінську домовилися про нове перемир’я на Донбасі та обмін полоненими: нові деталі
сьогодні
17192
Теги: Спорт Допінг Плавання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Триразовий олімпійський чемпіон з плавання розбив молотком контейнер з допінг-пробою
сьогодні 16:09 Триразовий олімпійський чемпіон з плавання розбив молотком контейнер з допінг-пробою
58
Трансфери команд УПЛ: онлайн
17 липня 12:00 Трансфери команд УПЛ: онлайн
8920
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4527
Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
17 липня 16:30 Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
Михайло Гема 981
Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію
16 липня 19:00 Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію
Михайло Гема 754
Новини
Більше новин
Залиште відгук