Триразовий олімпійський чемпіон з плавання розбив молотком контейнер з допінг-пробою

Триразовий олімпійський чемпіон з плавання Сунь Ян розбив пробірки з аналізами під час візиту допінг-офіцера.

Про це повідомляє звіт антидопінгової панелі Міжнародної федерації водних видів (FINA).

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У вересні минулого року офіцер допінг-контролю з асистентами відвідала будинок спортсмена, який розташований в провінції Чжецзян.

У звіті FINA, які опинилися в розпорядженні Sunday Telegraph, йдеться, що під час візиту допінг-офіцерів мати спортсмена попросила охоронця принести молоток в кімнату, де Сунь Ян проходив тестування. Далі описується, як лікар збірної Китаю запропонував Суню розбити пробірки з кров'ю, щоб зіпсувати зразки.

Спочатку Сунь не хотів здавати аналізи, але погодився здати тільки кров, відмовившись від аналізу сечі. Лікар команди одразу звинуватив допінг-офіцера в некомпетентності.

Пізніше офіцер допінг-контролю, яка перебувала в іншій кімнаті, почула звук битого скла. Під час процедури відбулися й інші порушення: Сунь кілька разів залишав кімнату за згодою допінг-офіцера, хоча цього робити не можна.

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Раніше антидопінгова панель FINA заявляла, що Сунь Ян не порушував правил, однак це рішення намагається оскаржити Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).

Через проблеми з документацією FINA не пред'явила китайському спортсмену звинувачень в порушенні антидопінгових правил, обмежившись попередженням. А команда Суня стверджує, що порушень не було.

Хто такий Сунь Ян?

Дворазовий чемпіон Лондона-2012 і переможець Ігор в Ріо. У 2014 році він відбував тримісячну дискваліфікацію через вживання забороненого препарату, про яку Федерація плавання Китаю повідомила тільки після закінчення відсторонення.