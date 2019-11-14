Триразового чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна застрелили у Москві

У Москві невідомий застрелив чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна. Правоохоронці відкрили справу про вбивство.

За версією слідства, увечері 13 листопада біля будинку на Нахімовському проспекті невідомий вистрілив в Боляна. Вбивця здійснив кілька пострілів з пістолета з глушником. Спортсмен помер на місці від отриманого поранення.

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Тіло Боляна виявив місцевий житель, який побачив його у світлі фар, коли паркував своє авто.

"Напередодні ввечері 40-річний спортсмен вийшов на зустріч з дому на Нахімовському проспекті до свого автомобіля, де невідомий зробив в нього кілька пострілів, в тому числі в голову, і зник", – цитує ТАСС російських слідчих.

Хто такий Ашот Болян40-річний Ашот Болян три рази ставав чемпіоном світу з тайського боксу за версією Всесвітньої професійної асоціації кікбоксингу. Ще 17 раз його визнавали переможцем різних міжнародних турнірів.



Йому належить неймовірний рекорд – за секунду боєць викинув 11 ударів.



Болян був главою Всесвітньої асоціації вірменських спортивних федерацій і гендиректором зареєстрованої в Москві ТОВ "Карат", яка пов'язана зі спортом.