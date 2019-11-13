Триразового переможця Олімпіади можуть дискваліфікувати на 8 років

Китайський плавець Сунь Ян може бути дискваліфікований на 8 років. Все через свою невдалу витівку.

У вересні 2018 року Сунь Ян розбив молотком контейнер з тестами на допінг, серед яких була і його проба. При цьому зробив він це навмисно.

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Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) вирішила не карати спортсмена, обмежившись лише попередженням. Все через проблеми з документацією. Однак Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) було не згідне з таким м'яким покаранням. Тож 15 листопада Спортивний арбітражний суд розглядатиме позов WADA до FINA. Судове засідання буде відкрите.

Якщо суд пристане на сторону Всесвітнього антидопінгового агентства, Сунь Ян може отримати дискваліфікацію від 2 до 8 років.

Сунь Ян – триразовий олімпійський чемпіон (у 2012 році на дистанціях 400 метрів і 1500 метрів вільним стилем, у 2016 – 200 метрів вільним стилем), 11-разовий чемпіон світу, рекордсмен світу на дистанції 1500 метрів з 31 липня 2011 року.