Триразового переможця Олімпіади можуть дискваліфікувати на 8 років

21 Читать новость на русском
Сунь Ян
Сунь Ян

Китайський плавець Сунь Ян може бути дискваліфікований на 8 років. Все через свою невдалу витівку.

У вересні 2018 року Сунь Ян розбив молотком контейнер з тестами на допінг, серед яких була і його проба. При цьому зробив він це навмисно.

Читайте також: Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську легкоатлетку, яка перемагала на Олімпіаді

Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) вирішила не карати спортсмена, обмежившись лише попередженням. Все через проблеми з документацією. Однак Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) було не згідне з таким м'яким покаранням. Тож 15 листопада Спортивний арбітражний суд розглядатиме позов WADA до FINA. Судове засідання буде відкрите.

Якщо суд пристане на сторону Всесвітнього антидопінгового агентства, Сунь Ян може отримати дискваліфікацію від 2 до 8 років.

 

Сунь Ян – триразовий олімпійський чемпіон (у 2012 році на дистанціях 400 метрів і 1500 метрів вільним стилем, у 2016 – 200 метрів вільним стилем), 11-разовий чемпіон світу, рекордсмен світу на дистанції 1500 метрів з 31 липня 2011 року. 

blog_ava
В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої
сьогодні
14578
Теги: Спорт Плавання Допінг
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 12:30 Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 317
Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
сьогодні 12:11 Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Вісент Луїс 83
Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
сьогодні 09:15 Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
Юрій Семенюк 95
"Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
12 листопада 18:07 "Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
Юрій Семенюк 490
Клуб НБА "Маямі" дискваліфікував свого гравця на 10 матчів за вживання цукерок
12 листопада 16:57 Клуб НБА "Маямі" дискваліфікував свого гравця на 10 матчів за вживання цукерок
Юрій Семенюк 102
Новини
Більше новин
Залиште відгук