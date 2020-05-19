У трьох гравців російського топ-клубу, за який виступає українець, виявили коронавірус

У складі московського "Динамо" виявлені хворі на COVID-19. За команду виступає українець Іван Ордець.

Тестування на коронавірус виявило COVID-19 у трьох гравців московського "Динамо". Про це повідомив інсайдер і коментатор Нобель Арустамян.

Читайте також В Україні через карантин достроково завершили ще одні великі змагання

"Вчора команда "Динамо" пройшла тест на коронавірус перед поновленням тренувань. Як мені стало відомо, у трьох футболістів позитивний результат. Називати прізвища не вважаю доречним. Чекаємо офіційної інформації від клубу", – написав Арустамян.

За "Динамо" Москва з літа 2019-го виступає Іван Ордець. В активі колишнього оборонця донецького "Шахтаря" 11 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.

Сезон в Російській Прем'єр-Лізі, як практично всі турніри в світі, серед яких провідні європейські чемпіонати, був припинений в березні через пандемію коронавірусу.

Після 22 турів перше місце в турнірній таблиці чемпіонату займає "Зеніт", на рахунку якого 50 очок. У трійку лідерів входять "Локомотив" і "Краснодар" (обидва – по 41). Крім них в зоні єврокубків знаходяться "Ростов" (38) і ЦСКА (36).

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24