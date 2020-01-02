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УЄФА включив трьох футболістів УПЛ у топ-50 талантів, які можуть вистрілити в новому році

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Богдан Лєднєв / shakhtar.com

Репортери УЄФА назвали 50 молодих футболістів, які можуть "вистрілити" в новому році. До списку потрапили троє футболістів з чемпіонату України.

До рейтингу УЄФА потрапили два гравці "Шахтаря" (Додо й Тете) і футболіст київського "Динамо" Богдан Лєднєв, який в оренді грає за "Зорю".

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Минулий сезон 21-річний Додо провів у "Віторії" з Гімарайнш. Влітку повернувся у "Шахтар". У цьому сезоні Додо відіграв 17 матчів за "гірників", забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

Тете – 19-річний бразилець "Шахтаря". "У Бразилії Тете прозвали ураганом – за проходи, які сіють паніку по правому флангу зі зміщенням у центр", – зазначають в УЄФА.

У цьому сезоні Тете зіграв за "Шахтар" 18 матчів (4 голи та 3 результативні передачі).

Богдан Лєднєв належить київському "Динамо", але виступає за луганську "Зорю" на правах оренди.

"Плеймейкер-лівша регулярно вражає ворота і славиться вмінням виконувати стандартні положення", – описали 21-річного Богдана в УЄФА.

У цьому сезоні Лєднєв зіграв за "Зорю" 21 матч, забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.

З повним списком футболістів можна ознайомитися на сайті УЄФА.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Шахтар УЄФА
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