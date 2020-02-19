Троє гравців "Шахтаря" пропустять гру проти "Бенфіки"

У четвер, 19 лютого, донецький "Шахтар" у Харкові прийме португальську "Бенфіку". За день до матчу стало відомо, що троє "гірників" точно пропустять гру проти "орлів".

Ключовою відмінністю у підготовках команд є тривала зимова перерва в УПЛ, пише напередодні офіційний сайт "Шахтаря".

До слова: Арбітр матчу "Шахтар" – "Бенфіка" Боббі Медден – він призначав пенальті у ворота збірної України

Зокрема, гру пропускає бразильський правий захисник Додо. У нього дискваліфікація після вилучення у матчі Ліги чемпіонів проти італійської "Аталанти".

Також поза заявкою залишиться ще один бразилець Майкон. Він пропустив частину зимових зборів клубу, позаяк був у розташуванні олімпійської збірної Бразилії.

Досі травмованим залишається ізраїльський вінгер Манор Соломон. Його у грі проти "Бенфіки" теж не буде.

До слова, "Шахтар" та "Бенфіка" зійдуться у межах 1/16 Ліги Європи. Раніше обидва клуби вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів, де брали участь як чемпіони своїх внутрішніх чемпіонатів сезону 2018/2019.