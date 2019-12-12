Троє іспанських футболістів отримали по 38 років ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої

Колишні гравці іспанської "Андрадіни" Карлос Куадрадо, Віктор Родрігес і Рауль Кальво засуджені за зґвалтування неповнолітньої. Кожен з них проведе за ґратами по 38 років.

Всі троє були визнані винними в сексуальному насильстві щодо 15-річної дівчинки у 2017 році на знімній квартирі в місті Бургос, повідомляє Mundo Deportivo.

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При цьому жоден з обвинувачених не визнав свою провину. Футболісти, які виступали раніше в клубі четвертого дивізіону "Андрадіна", стверджують, що не знали про реальний вік дівчинки, думаючи, що вона старше.

Також вони стверджують, що вони не вступали з нею в будь-які сексуальні стосунки.

Поки невідомо, чи будуть вони подавати апеляцію.

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