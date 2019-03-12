Троє українок у топ-15 на чемпіонаті світу з біатлону, перемогла шведка Еберг
У шведському Естерсунді завершилася жіноча індивідуальна гонка чемпіонату світу з біатлону. Перемогу здобула господарка змагань Ханна Еберг.
Запорукою перемоги Ханни Еберг стала відмінна стрільба. Шведка чисто подолала всі вогневі рубежі та показала пристойну швидкість. Відтак суперниці не мали жодних шансів завадити Ханні виграти золото.
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Срібну нагороду здобула італійка Ліза Віттоцці. Вона також не допустила помилок під час стрільби, але була повільнішою за Еберг. Віттоцці програла шведці майже 24 секунди.
Бронзову медаль здобула Жустін Брезаз. Француженка могла претендувати на перемогу, якби не допустила один промах. Жустін програла Еберг 32,5 секунди.
Досить хороші результати здобули представниці України. Найкращою була Анастасія Меркушина, яка мала хороші шанси зачепитися за подіум. Українка чисто відстрілялася на трьох вогневих рубежах. Однак помилка на останній "стійці" коштувала Анастасії призового місця і вона фінішувала 10-ю.
На відміну від Меркушиної, Юлія Джима відстрілялася на нуль, але досить погана швидкість не дозволила Юлі претендувати на високі місця і вона фінішувала на 12-й позиції.
Першою з українок стартувала Юлія Журавок. 24-річна біатлоністка чисто подолала чотири вогневі рубежі. Однак Юлія не продемонструвала хорошу швидкість і завершила гонку на 14 позиції.
Впевнено розпочала гонку Валентина Семеренко, яка швидко подолала два вогневі рубежі. Але на третій та четвертій стрільбі Валентина допустила три промахи й задовольнилася 36 місцем.