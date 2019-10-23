Троє українських боксерів у топ-10 рейтингу WBO

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions Ukraine

Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила рейтинг боксерів у всіх вагових категоріях. Відразу троє українських боксерів перебувають у топ-десятці.

Українець Сергій Дерев'янченко, який на початку жовтня програв Геннадію Головкіну, увійшов у топ-10 середньої ваги. Чемпіоном за версією WBO є Деметріус Андраде.

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Денис Берінчик піднявся на шосту позицію, хоча раніше перебував на 7-у місці. Денис виступає у легкій вазі і в жовтні виграв черговий поєдинок. Українець переміг Лопеса Морено. Чемпіонським поясом володіє Василь Ломаченко.

У другій найлегшій вазі Арнольд Хегай піднявся з третьої позиції на другу. Чемпіоном світу у цій ваговій категорії є Емануель Навварете.

Зазначимо, що Олександр Усик офіційний претендент на титул WBO у суперважкій вазі. Українець повинен зустрітися з переможцем бою Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

У жодному рейтингу (WBC, WBA, WBO, IBF, WBA) немає українця Олександра Гвоздика, який 18 жовтня програв Артуру Бетербієву. Втім, у WBC, де Гвоздик донедавна був чемпіоном, ще не оновили рейтинг.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Юрій Дерев’янко Денис Берінчик
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