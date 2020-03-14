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Троє зіркових футболістів "Фіорентини" заразилися коронавірусом

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Душан Влаховіч / twitter.com/ACFFiorentinaEN

У черговому італійському футбольному клубі підтверджено випадки зараження коронавірусом гравців. 14 березня "Фіорентина" з міста Флоренція повідомила, що троє футболістів заразилися коронавірусом.

Позитивний тест здали форвард Патрік Кутроне, орендований у "Вулверхемптона", і захисник Херман Пеццелья. Також заразився фізіотерапевт клубу. Їх стан в нормі.

Окрім того, COVID-19 був діагностований у нападника Душана Влаховіча.

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"Фіорентина" стала третім італійським клубом, чиї футболісти заразилися коронавірусом.

Перший випадок зараження був зафіксований 11 березня у футболіста "Ювентуса" Даніеле Ругані.

12 березня італійська команда "Сампдорія" повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом. Згодом у клубі з міста Генуя повідомили про ще декількох заражених коронавірусом футболістів.

Зокрема, це Омар Коллі, Альбін Екдаль, Мортен Торсбі, Антоніо Ла Гуміна. Вірус виявлений і в зразках лікаря Амедео Бальдарі.

Кількість смертей від коронавірусу в Італії зросла до 1266 – на 250 за останній день.

Що відомо про коронавірус Covid-2019?

Спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Інфекцію вперше виявили у місті Ухань.

Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

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Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Одужали понад 71 тисяч людей.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу. Також у ВООЗ заявили, що Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу.

Що таке пандемія? Поширення захворювання у світових масштабах. Пандемія відбувається тоді, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, а населення немає імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, тобто вакцинації та лікування.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Коронавірус Covid-19
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