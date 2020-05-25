"Це буде цирк виродків": менеджер Ф'юрі розкритикував бій Майка Тайсона з Холіфілдом

Відразу дві ікони боксу, Майк Тайсон та Евандер Холіфілд, оголосили про повернення у бокс. У період карантину повернення американців стало топ-темою для ЗМІ. До дискусії приєдналися і відомі менеджери.

Це буде жалюгідне видовище

Британський промоутер Френк Уоррен вважає поганою ідеєю бій Тайсона проти Холіфілда, повідомляє talkSPORT.

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Уоррен, який співпрацює з Тайсоном Ф'юрі, сказав, що "термін придатності" Тайсона і Холіфілда вже вийшов.

Це буде цирк виродків. Я не хочу бачити, як 53-річний чоловік б'ється проти 57-річного. Звичайно, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що у них закінчилися всі терміни придатності, якщо говорити про участь у боях,

– заявив Уоррен.

Майк Тайсон заявляв, що планує повернутися у бокс заради благодійних поєдинків. Уоррен підтримує виставковий поєдинок.

Якщо бій буде виставковим, тоді це інша розмова. Адже це не реальний поєдинок. Якщо вони мають намір влаштувати показовий виступ, давайте дозволимо їм це зробити,

– зазначив промоутер.

Він додав, що не варто думати про професійний поєдинок. "Це буде жалюгідне видовище. Ви знаєте, як довго вони провели за межами рингу?", – резюмував менеджер.

Повернення Тайсона і Холіфілда

Обидва боксери є легендарними ексчемпіонами світу в суперважкій вазі. Першим висловив бажання повернутися у бокс Тайсон.

Майк хоче спрямувати гонорари за виставкові бої на благодійність. Американець вже відновив тренування та демонструє чудову форму.

Повідомлялося, що Тайсон може провести бій з американцем Евандером Холіфілдом. Останній також відновив тренування.

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Холіфілд і Тайсон свого часу провели два яскраві бої. Двічі перемогу святкував Холіфілд. Друга зустріч боксерів завершилася дискваліфікацією Тайсона за знаменитий укус.

Повідомлялося, що суперником Тайсона може стати американець Шеннон Бріггс. Він заявив, що домовився про бій з Тайсоном.

Водночас президент WBC Маурісіо Сулейман обіцяє включити Тайсона у рейтинг, щоб Майк зміг провести бій.