Непереможний чемпіон за версією WBA International у другій напівлегкій вазі Джон Джо Невін розповів про спаринги з українським боксером Василем Ломаченком. Він захоплюється фізичною формою українця.

Ірландець вважає, що Ломаченко один із найсильніших боксерів сучасності, цитує Boxing News 24.

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Це було схоже на бокс з тінню, настільки складно по ньому потрапити,

– заявив Невін.

Ломаченко дозволяє пробити лише тоді, коли готує атаку на суперника.

Він спарингує в 20-унцевих рукавичках, тоді як всі інші – в 14-16-унцевих.

За словами боксера, Ломаченко тренується з обтяжувачами на ногах і все одно залишається таким швидким, як і зазвичай, швидше будь-якого, з ким спарингує. Невіл неймовірно вражений роботою українця.

Хто такий Джон Джо Невін