Це неприйнятно: борець Грицай розповів, чи битиметься з Усиком
Борець Богдан Грицай, який кинув виклик Олександру Усику, прокоментував відповідь боксера. Усик погодився провести бій, але за правилами боксу.
В ефірі телеканалу НТА Грицай сказав, що це Усик запропонував йому бій без правил. Борець пригадав відео, в якому Усик "нокаутує" експертів. На думку борця, саме цим відео Усик і кинув виклик.
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Усик не погодився на бій. Він запропонував мені бій без правил. Не я, а він розповідав, що "диванний експерт" заходить у двері і він його нокаутує,
– сказав Грицай.
Богдан додав, що для нього є неприйнятним бій за правилами боксу. На його думку, на відео Усика про експертів не було правил.
Тому Богдан і вирішив прийняти виклик на бій без правил.
"Бокс? Для мене це неприйнятно. Це він мені запропонував бій. Це чітко видно на відео. А я і є той диванний експерт. Я прийняв його виклик. На відео чітко видно, що людина заходить не в ті двері і він його нокаутує.
Ви бачите на відео де правила, зважування, медкомісію про яку він говорить? Там немає правил і тому я вирішив, що бій без правил", – сказав борець.
Тренер Грицая заявив, що поки контактів з Усиком вони не мали. На його думку, бій рано чи пізно відбудеться.
Усик – Грицай: головне
- У суботу, 9-го травня, Богдан Грицай записав відео, в якому публічно розкритикував Усика через політичні погляди боксера.
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- Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".
- Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
- Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.
- Олександр записав відео, яке опублікував в інстаграмі. Усик прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.
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