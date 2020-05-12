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Це неприйнятно: борець Грицай розповів, чи битиметься з Усиком

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Богдан Грицай
Богдан Грицай / segodnya.ua

Борець Богдан Грицай, який кинув виклик Олександру Усику, прокоментував відповідь боксера. Усик погодився провести бій, але за правилами боксу.

В ефірі телеканалу НТА Грицай сказав, що це Усик запропонував йому бій без правил. Борець пригадав відео, в якому Усик "нокаутує" експертів. На думку борця, саме цим відео Усик і кинув виклик.

До теми Усик проти Грицая: український канал готовий показати бій року

Усик не погодився на бій. Він запропонував мені бій без правил. Не я, а він розповідав, що "диванний експерт" заходить у двері і він його нокаутує,
– сказав Грицай.

Богдан додав, що для нього є неприйнятним бій за правилами боксу. На його думку, на відео Усика про експертів не було правил.

Тому Богдан і вирішив прийняти виклик на бій без правил.

"Бокс? Для мене це неприйнятно. Це він мені запропонував бій. Це чітко видно на відео. А я і є той диванний експерт. Я прийняв його виклик. На відео чітко видно, що людина заходить не в ті двері і він його нокаутує.

Ви бачите на відео де правила, зважування, медкомісію про яку він говорить? Там немає правил і тому я вирішив, що бій без правил", – сказав борець.

Тренер Грицая заявив, що поки контактів з Усиком вони не мали. На його думку, бій рано чи пізно відбудеться.

Усик – Грицай: головне

  • У суботу, 9-го травня, Богдан Грицай записав відео, в якому публічно розкритикував Усика через політичні погляди боксера.

До речі Показав, що є українці, які здатні дати йому відсіч: борець пояснив, чому кинув виклик Усику

  • Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".
  • Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
  • Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.
  • Олександр записав відео, яке опублікував в інстаграмі. Усик прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Вільна боротьба Спорт Бокс
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