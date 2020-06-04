Це сталося: Кличко вийшов у ринг з Холіфілдом – відео
Легенди світового боксу Володимир Кличко та Евандер Холіфілд опинилися в одному ринзі. Український боксер став спаринг-партнером Холіфілда, який планує повернення у бокс.
Кличко готує Холіфілда
Кличко та Холіфілд провели спаринг у ринзі. Спортсмени не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок. Відео спарингу опублікував Олексій Мочанов.
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У своєму дописі Мочанов написав, що Кличко готує Холіфілда до поєдинку з Майком Тайсоном.
Дивіться відео спарингу Кличка і Холіфілда
Холіфілд повертається у бокс
- Легендарний американець оголосив про повернення у бокс вслід за своїм земляком Майком Тайсоном.
- Повідомлялося, що Тайсон зустрінеться саме з Холіфілдом. Однак це буде виставковий бій, кошти з якого спрямують на благодійність.
- Згодом з'явилося відео з тренувального табору Холіфілда. Його дійсно готує Володимир Кличко.
- Повідомлялося, що Майк Тайсон також хоче бачити у своєму таборі українського ексчемпіона світу.