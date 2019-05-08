Це буде дуже складний бій, але я ніколи не ставився до боїв легковажно, – суперник Ломаченка

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Люк Кемпбелл
Люк Кемпбелл

Свій наступний поєдинок чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко проведе проти британця Люка Кемпбелла. Останній поділився своїми очікуваннями від цього бою.

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"Це буде просто ще один "день в офісі". Я ж не з Зевсом буду битися. Це буде дуже складний бій, але я ніколи не ставився до боїв легковажно, не сприймав їх, як прості. У цьому поєдинку ви побачите мою найкращу версію. Зараз чудовий час для такого поєдинку. Я чудово почуваюся фізично і ментально. Відчуваю, що не припиняю розвиватися і стаю все кращим. Це може бути мегабій, дуже цікавий поєдинок", – заявив Кемпбелл.

Варто зазначити, що на кону цього поєдинку стоятимуть три чемпіонські пояси – WBA і WBO, якими володіє Ломаченко, та титул WBC. Останнім володів Майкі Гарсія. Але боксер заявив, що відмовляється від титулу. У свою чергу Кемпбелл вже встиг кинути виклик Ломаченку й боксери можуть зустрітися восени. Саме до цього часу Ломаченко має відновитися від травми. У бою проти Ентоні Кролли українець травмував руку.

Обоє боксерів є олімпійськими чемпіонами. Люк Кемпбелл – олімпійський чемпіон 2012 року (у ваговій категорії до 56 кілограмів). Ломаченко перемагав у Пекіні у 2008 році (у ваговій категорії до 57 кілограмів) та у Лондоні (у ваговій категорії до 60 кілограмів).

 

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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