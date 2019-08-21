Це буде велике підсилення, – президент клубу УПЛ анонсував нового тренера

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Владислав Гельзін
Владислав Гельзін / Скріншот

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін анонсував підписання контракту з досвідченим європейським фахівцем, який буде покликаний підняти донецький колектив з дна турнірної таблиці.

Як відомо, 19 серпня "Олімпік" звільнив з поста головного тренера Жуліо Сезара. Наразі клуб тренує Ігор Климовський.

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Цей тренер буде з Європи. У нього набагато більше досвіду, ніж у Жуліо Сезара. Це буде дуже велике посилення,
– сказав Гельзін у інтерв'ю "Футбол 1".

Після поразки від львівських "Карпат" (1:3) президент клубу прийняв рішення звільнити Жуліо Сезара, який очолив команду лише півтора місяці тому.

Зараз "Олімпік" розташувався на останньому, 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Команда програла всі 4 стартові матчі.

Нагадаємо, в трьох матчах УПЛ "Олімпік" отримав чотири червоні картки. Одна з них була досить спірна.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Олімпік
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