Це буде війна: Чісора пригрозив Усику завдати першу поразку в кар'єрі
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Британець Дерек Чісора (32-9, 23 КО) прокоментував майбутній бій проти українського супертяжковаговика Олександра Усика (17-0, 13 КО).
Лише 11 березня сторони зуміли офіційно домовитися – бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні.
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Війна йде. Усик вважає, що він може піднятися і вижити з великими хлопчиками. Він може бути безперечним чемпіоном світу у важкій вазі, але 23 травня він дізнається, як це бути ураженим справжнім супертяжем.
Він приходить на мою територію. Я збираюся гранично точно пояснити йому, чому він ховався в крузервейті, а також помститися за мого хлопчика, Тоні Белью. Це буде війна,
– сказав Чісора.
Що відомо про Чісору?
- Дерек Чісора бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів.
- Втім, Чісора більше запам'ятався скандальними діями. Зокрема, на дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також боксер перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.
- Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.
- На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок). 26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса.
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