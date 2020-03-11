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Це буде війна: Чісора пригрозив Усику завдати першу поразку в кар'єрі

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Дерек Чісора / Getty Images

Британець Дерек Чісора (32-9, 23 КО) прокоментував майбутній бій проти українського супертяжковаговика Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Лише 11 березня сторони зуміли офіційно домовитися – бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні.

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Війна йде. Усик вважає, що він може піднятися і вижити з великими хлопчиками. Він може бути безперечним чемпіоном світу у важкій вазі, але 23 травня він дізнається, як це бути ураженим справжнім супертяжем.

Він приходить на мою територію. Я збираюся гранично точно пояснити йому, чому він ховався в крузервейті, а також помститися за мого хлопчика, Тоні Белью. Це буде війна,
– сказав Чісора.

Що відомо про Чісору?

  • Дерек Чісора бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів.
  • Втім, Чісора більше запам'ятався скандальними діями. Зокрема, на дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також боксер перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.
  • Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.
  • На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок). 26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Спорт Бокс
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