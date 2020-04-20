Це було дуже давно, з другом під пиво: Усик розповів, що виводить татуювання
Непереможний український боксер Олександр Усик має декілька татуювань. Боксер розповів, що виводить одне татуювання, яке зробив у молодості.
В інтерв'ю ютуб-каналу "У гостях у Гордона" Усик переконує, що не шкодує про свої татуювання. Проте одне з них не зробив би зараз.
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Проблема молодої голови. Я не шкодую про те, що я їх зробив, але як то кажуть: "Якби молодість знала, а старість могла". Якби мені 1,5% мислення, яке я маю зараз, 10 років тому, то я б вважав за краще їх не робити,
– сказав Олександр.
На руках боксера наколоті олімпійські кільця за перемогу на Олімпіаді у 2012 році, карта України, герб України, Києво-Печерська лавра, Батьківщина-Мати, символ світу голуб.
Татуювання на лівому плечі в процесі виведення. Це було дуже давно, з другом під пиво. Там якийсь синій страх, який потрібно вивести. Є імена дітей і на спині Архангел Гавриїл, який охороняє мене зі спини,
– розповів Усик.
Нещодавно боксер в інтерв'ю колишній депутатці "Партії регіонів" Олені Бондаренко також розповідав про свої татуювання. Тоді Усик теж заявив, що хоче вивести одне з них.
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