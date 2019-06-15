Це був матч мого життя, – тренер збірної України U-20, яка стала чемпіоном світу

131 Читать новость на русском
Олександр Петраков у фіналі Чемпіонату світу
Олександр Петраков у фіналі Чемпіонату світу / Getty Images

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу його команди на Чемпіонаті світу.

Читайте також: Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)

"В першу чергу хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб з цією перемогою. Буде голосно сказано, але і весь український народ. Нас сьогодні чудово підтримували. Спасибі фанатам величезне, грали начебто вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це, ", – сказав Олександр Петраков у ефірі телеканалу UA:Перший, повідомляє "Футбол24".

Це був матч мого життя. Виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій,
– додав Олександр Петраков.

Варто побачити: Україна – Південна Корея: відео голів фіналу Чемпіонату світу U-20

blog_ava
Телеведучий Дмитро Комаров одружився: перші фото з нареченою
15 червня
6293
Теги: Спорт Футбол Чемпіонат світу U-20
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
15 червня 23:22 Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
139
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
14 червня 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 4349
Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
15 червня 22:22 Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
949
Україна – Південна Корея: відео голів фіналу Чемпіонату світу U-20
15 червня 20:03 Україна – Південна Корея: відео голів фіналу Чемпіонату світу U-20
3166
Зінченко вперше засвітив фото зі своєю дівчиною
15 червня 18:11 Зінченко вперше засвітив фото зі своєю дівчиною
1618
Новини
Більше новин
Залиште відгук