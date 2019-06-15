Це був матч мого життя, – тренер збірної України U-20, яка стала чемпіоном світу

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу його команди на Чемпіонаті світу.

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"В першу чергу хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб з цією перемогою. Буде голосно сказано, але і весь український народ. Нас сьогодні чудово підтримували. Спасибі фанатам величезне, грали начебто вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це, ", – сказав Олександр Петраков у ефірі телеканалу UA:Перший, повідомляє "Футбол24".

Це був матч мого життя. Виграли, всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій,

– додав Олександр Петраков.

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