Це був не я, бл***, подивися на повторі, – Степаненко про розмову з арбітром

Футболіст збірної України Тарас Степаненко був вилучений на 72-й хвилині матчу Україна – Португалія. Тарас розповів, як пояснював арбітру Ентоні Тейлору, що в моменті з першою жовтою фолив не він, а Роман Яремчук.

У другому таймі Степаненко отримав другу жовту картку, а Тейлор призначив сумнівний пенальті у ворота України. М'яч влучив у ногу Тарасу, після чого випадково потрапив у руку.

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Відео вилучення Степаненка

Кажу: "Це Яремчук сфолив ". Рома теж: "Це я сфолив". Арбітр каже: "Ні, це був ти". Я до нього підходжу і кажу: "Це був не я, подивишся на повторі". А він каже: "Це був ти". А я йому: "Бл***, подивися на повторі,

– розповів Степаненко.

Тарас Степаненко про жовту картку в матчі з Португалією pic.twitter.com/JWAxM2UDkg — Maxwell Sport (@Maxten80) 15 de outubro de 2019

Кріштіану Роналду зумів реалізувати пенальті, забивши свій 700-й гол у кар'єрі. Але перемогу вдалося здобути саме збірній України з рахунком 2:1. Таким чином, "синьо-жовті" вийшли на груповий етап Євро-2020.

Ентоні Тейлор вже вдруге у 2019 році вилучає Степаненка. У матчі Ліги Європи "Шахтар" – "Айнтрахт", який відбувся у лютому 2018 році (2:2), Тейлор вилучив Тараса на перших хвилинах гри.

Торік Тейлор працював на матчі збірної України в Лізі націй проти Чехії. Гру в Чехії українці виграли з рахунком 1:2.