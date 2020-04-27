Це був серйозний удар: Роналдінью розповів деталі ув'язнення

У березні знаменитого бразильського ексфутболіста Роналдінью помістили за ґрати у Парагваї. Колишнього футболіста звинуватили у підробці документів і згодом випустили під заставу.

Ексфорвард іспанської "Барселони" та італійського "Мілана" Роналдінью розповів про арешт у Парагваї, повідомляє Goal.com.

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40-річний бразилець провів у в'язниці 30 днів, після чого його перевели під домашній арешт.

Те, що документи виявилися фальшивими, для нас стало повним сюрпризом. З самого початку ми хотіли співпрацювати з владою, щоб у всьому розібратися,

– заявив бразилець.

Роналдінью стверджує, що з першого дня співпрацював з правоохоронцями. За його словами, він надав усі дані, які вимагала влада.

Коли нас відправили в камеру, це був серйозний удар. Я навіть уявити не міг, що потраплю в таку ситуацію. Все своє життя я прагнув домогтися максимальних професійних висот і дарувати людям щастя своїм футболом,

– сказав Роналдінью.

Що відомо про арешт Роналдінью? На початку березня ексфутболіста та його брата звинуватили у підробці документів. Обидва прилетіли начебто на благодійний захід.



У квітні чоловіки залишили в'язницю і перебуватимуть під домашнім арештом у готелі в Асунсьйоні під наглядом поліції. За них була внесена застава у розмірі 1,6 мільйона доларів.

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