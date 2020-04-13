"Це гравець нового типу": легендарний звіт скаута "Мілана" по Андрію Шевченку – фото

У мережу потрапив звіт одного з тренерів "Мілана", Італо Гальбьяті, про гру Андрія Шевченка в матчі "Динамо" проти "Барселони" (4:0), який відбувся 5 листопада 1997 року.

Відповідний звіт опублікував портал Footboom.

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Дуже сильний фізично. Швидкий. Моторний в дриблінгу, фантастично утримує м'яч. Класно завдає удари з обох ніг. Забиває м'ячі. Сильний у грі головою. Може зіграти в атаці на будь-якій позиції.



Має інтенсивність, притаманну лише кільком гравцям. З огляду на його юний вік, я був вражений тим, як легко йому все вдається. Він гравець нового типу. Буде шкода, якщо він перейде в якусь іншу команду, а не в "Мілан",

– зазначив Італо Гальбьяті в своєму звіті.



Звіт Італо Гальбьяті по Андрію Шевченку

Поєдинок "Барселона" – "Динамо" завершився з рахунком 4:0 на користь київського клубу. Тоді Шевченко відзначився хет-триком, а ще один гол на свій рахунок записав Сергій Ребров.

Шевченко виступав за "Мілан" з 1999-го по 2006 рік. За час, проведений у складі італійського клубу, українець забив 175 голів, став чемпіоном Італії, володарем Кубка і Суперкубка країни, виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, а в 2004-му отримав "Золотий м'яч".

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