Це історія всього нашого народу: Сікорський розповів про поїздку в Санкт-Петербург

Український футболіст Ігор Сікорський розповів про відвідини російського міста Санкт-Петербург. Після поїздки в Росію футбольний клуб "Агробізнес" з Першої ліги України розірвав контракт із Сікорським. Наразі футболіст перебуває в пошуках нової футбольної домівки.

В інтерв'ю виданню "Гол" Сікорський розповів про російські коріння. Зокрема, батько Ігоря був росіянином.

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Востаннє був у Росії десь у 2002 чи 2003 році. Батько – росіянин, він вже давно помер. Бабуся моя, його мама, теж з Росії. У нас там залишилася бабусина сестра. Хто знає: може, я взагалі більше не побачу своїх родичів. Старі люди, все ж може бути,

– розповів футболіст.

За словами Сікорського, йому вдалося відвідати у Санкт-Петербурзі Ермітаж, Зимовий палац, Ісаакіївський собор, Храм Спаса-на-Крові, Юсуповський палац.

"Нам дуже сподобалося місто. У мене дружина теж хвора історією, так що ходили, дивилися, гуляли. Нам дня не вистачало, тому що неможливо все це подивитися навіть за добу. А тим паче там короткий світловий день", – заявив Сікорський.

Санкт-Петербург – красиве місто. Просто отетерів від краси й архітектури. Я дуже захоплююся історією. Коли бачив всі ці собори, палаци, у мене аж дух заворожувало,

– розповів футболіст.

"Агробізнес" розірвав контракт із Сікорським після того, як він опублікував в інстаграмі фотографії з Росії. За словами футболіста, він публікував світлини з історичних місць та мав намір показати місто.

Перед Ермітажем сфотографувався, в кадр потрапив російський прапор. І то вгорі, на даху Ермітажу. Потім в Ермітажі я сфотографувався на тлі трону Катерини II, в кадр потрапив герб царської Росії,

– сказав Ігор.

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За його словами, спершу ніякої реакції в коментарях під фотографіями не було. "Ніхто не писав нічого такого, типу: "Куди ти поїхав!". Хто взагалі дивиться мій інстаграм? Я не такий відомий футболіст. У Першій лізі і Прем'єр-лізі знають, так. Але у мене немає такої аудиторії – в основному на мене дивляться тільки друзі", – розказав Сікорський.

Сікорський переконує, що нікого не хотів розсердити публікацією світлин.

"Тут вже немає про що говорити. З пісні слів не викинеш. Я за цей вчинок вже поплатився. Можливо, не потрібно було викладати фотографії. Просто з'їздити і все.

Але коли я потрапив до Зимового палацу, у мене був просто культурний шок. Все, що робив – без задньої думки. Нікого не хотів розсердити або ще щось. Це історія нашої країни, розумієте? Це ж не тільки вашої країни історія – це історія всього нашого народу.

У мене батько росіянин, половина сім'ї в Росії. Що я можу зробити, якщо у мене батько народився в Росії? Я ж не перероджу його в Україні, правильно?", – резюмував вже ексгравець "Агробізнесу".

Сікорський вже видалив фотографії зі свого інстаграму. За його словами, він це зробив, щоб не було галасу. "Досить. Я просто хочу спокійно грати у футбол", – додав футболіст.