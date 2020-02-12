Це не травма, а всього лиш техогляд, – Усик прокоментував перенесення бою з Чісорою

Український боксер Олександр Усик спростував інформацію про те, що у нього травма. За його словами, йому просто потрібний медичний огляд.

Нагадаємо, Олександр Усик має провести бій проти Дерека Чісори. Спочатку він був запланований на березень, однак згодом його неочікувано перенесли на пізніший термін.

До слова: Усик – Чісора: дата та місце бою

Серед причин називали травму Усика. Хоча його промоутер заявив, що це не нова травма і навіть не рецидив попередньої.

Щоб розвіяти всі чутки навколо цього питання, Усик у прямому ефірі в Instagram розповів, чому довелося відкласти бій з Чісорою на пізніший термін.

"Я побачив фотографію, там де сказали, що бій скасовано або перенесено через травму. Друзі, слава Богу, ніяких травм немає. Все чудово. Просто ті, хто переживає, щоб не переживали, а ті, хто радіють... продовжували далі радіти. Все добре, у нас дуже велике та значне технічне обслуговування", – розповів Усик.

Тож боксер просто заліковує попередні травми, щоб не допустити рецидівів у майбутньому.