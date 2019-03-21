Це щось божевільне: китайський дует зі світовим рекордом переміг на ЧС з фігурного катання

Представники Китаю Сунь Веньцзінь і Хань Цун стали переможцями чемпіонату світу з фігурного катання в змаганнях спортивних пар.

Веньцзін і Цун встановили новий світовий рекорд в довільній програмі, набравши 155,60 бала, а також оновили рекорд за сумою двох програм – 234,84 бала.

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Пара зірвала шалені овації зали, ідеально виконавши програму. "Це поезія, мистецтво, це щось божевільне!" – так оцінили виступ китайців у соцмережах.

Цікаво, що попередній рекорд тримався всього кілька хвилин – його встановив російський дует Євгенії Тарасової і Володимира Морозова. Сума 228,47 бала принесла їм тільки срібло.

Діючі чемпіони Європи французи Ванесса Джеймс і Морган Сіпре стали п'ятими після провалу в короткій програмі (215,19).

Українські спортивні пари на чемпіонаті світу з фігурного катання представлені не були.

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