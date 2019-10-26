Це тобі за моїх братів: у МакГрегора кинули пляшкою в Москві – відео

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор давав інтерв'ю журналістам під час тренування у Москві. Спілкування перервав невідомий, кинувши в Конора пляшкою води.

Після того, як чоловік кинув пляшку в бік Конора, він вигукнув англійською: "Це тобі за моїх братів".

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Порушника схопила охорона й він відразу перестав голосно кричати. "Я нічого не хотів, я журналіст", – додав чоловік.

Відео інциденту

З ким МакГрегор конфліктує?

Під час пресконференції 24 жовтня МакГрегор заявив, що Хабіб Нурмагомедов, який переміг Конора, боїться битися з ним у Москві: "Він б'ється лише з тими, кого може перемогти. Ми всі знаємо, хто такі дагестанці. Вони тікають, бояться. Такий же і Хабіб. Це в його природі. Він втік зі своєї пресконференції тут, в Москві".

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Після цього десятки дагестанців оточтли готель "Рітц-Карлтон", чекаючи виходу МакГрегора. Вони пояснили, що приїхали в центр Москви після образливої заяви ірландця про дагестанців і Нурмагомедова.

Хто такі дагестанці?Дагестан – це суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Північно-Кавказького федерального округу, є частиною Північно-Кавказького економічного району. Дагестан створено 20 січня 1921 роки як автономну республіку у складі РРФСР. Столиця республіки – місто Махачкала. Близько 96% населення республіки є мусульманами

Згодом МакГрегор пояснив, чому відчуває неприязнь до дагестанців. "Можливо, їм не слід було продавати в супермаркетах курку з моїм обличчям? Хто тут курка? Я прямо тут, на пресконференції в цій країні. Так хто тепер курка? Не можна зробити таке, і не отримати відповідь", – сказав МакГрегор.

Як відомо, у квітні минулого року в дагестанських супермаркетах у продажу з'явилася заморожена курка під назвою "Конор МакГрегор".