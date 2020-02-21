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Це виглядає божевіллям: Джокович запустив флешмоб із занурення в крижану воду – відео

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Новак Джокович / Getty Images

17-разовий переможець турнірів "Великого шолома" серб Новак Джокович оголосив про "челлендж", в якому закликав публікувати відео із зануренням в крижані водойми.

Новак Джокович в Instagram запустив "челлендж", в якому запропонував викладати відео про занурення в крижані водойми за методом Віма Хофа – багаторазового рекордсмена Книги рекордів Гіннеса, який відомий своїм умінням переносити екстремальні температури.

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"Крижані ванни виглядають безумно, знаю, але вони дуже корисні для тренування розуму і тіла. За допомогою різних технік, наприклад, дихальних, можна витримувати подібні екстремальні умови і краще справлятися з щоденним стресом. Я використовую методи Віма і вважаю їх корисними для життя", – написав Новак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@iceman_hof how did we do? ️??? Constantine and I survived this mountain stream for 1 minute 45 seconds.. mindset is everything. The practice of ice baths looks crazy I know but it’s really beneficial for training the mind and body. Through various techniques (like breathing) we can calm ourselves enough to take on extreme conditions like this and more efficiently battle daily stress in our lives. I use Wim’s methods and find them beneficial for my life overall. “Mind over matter. Brain over body.” I suggest everyone to explore it and hopefully rise to this challenge! For those who dare, I challenge you to find an ICE COLD body of water outside and get in for at least 1 minute: - Must be winter and icy water outside - Must be only in underwear - Must have half the body submerged - Must be in for at least 1 minute Make sure to do your research and prepare as this can be pretty dangerous if you don’t follow Wim’s guidelines. Tag friends to do it with you and use #NoleChallenge when you share so I can see you guys. I’m so hyped for this, let’s goo!!!!!!! Idemooo!! (I can share the full version of this on FB for #NoleFam if you guys want to see ) #iceman #wimhof #life #nature #breathing #meditation #reflect #mindset #justbreathe #wimhofmethod #innerfire #tbt

Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

Сміливців Джокович закликає знайти крижану водойму і провести в ній хоча б хвилину:

– на вулиці повинна бути зима;
– ви повинні бути тільки в нижній білизні;
– потрібно наполовину перебувати у воді;
– в ній потрібно провести хоча б хвилину.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс
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