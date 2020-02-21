Це виглядає божевіллям: Джокович запустив флешмоб із занурення в крижану воду – відео
17-разовий переможець турнірів "Великого шолома" серб Новак Джокович оголосив про "челлендж", в якому закликав публікувати відео із зануренням в крижані водойми.
Новак Джокович в Instagram запустив "челлендж", в якому запропонував викладати відео про занурення в крижані водойми за методом Віма Хофа – багаторазового рекордсмена Книги рекордів Гіннеса, який відомий своїм умінням переносити екстремальні температури.
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"Крижані ванни виглядають безумно, знаю, але вони дуже корисні для тренування розуму і тіла. За допомогою різних технік, наприклад, дихальних, можна витримувати подібні екстремальні умови і краще справлятися з щоденним стресом. Я використовую методи Віма і вважаю їх корисними для життя", – написав Новак.
Сміливців Джокович закликає знайти крижану водойму і провести в ній хоча б хвилину:
– на вулиці повинна бути зима;
– ви повинні бути тільки в нижній білизні;
– потрібно наполовину перебувати у воді;
– в ній потрібно провести хоча б хвилину.
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