Це війна політиків, а не народів: Станіслав Горуна про війну України з Росією

Переможець II Європейських ігор з карате львів'янин Станіслав Горуна поділився своєю думкою щодо війни між Україною та Росією. 30-річний спортсмен розповів про поїздку збірної України в Москву та спробував розірвати шаблони.

В інтерв'ю ua.tribuna.com Горуна прокоментував поїздку збірної України з карате до Росії. Він заявив, що російська аудиторія прихильно ставилася до українських спортсменів.

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Щоб розірвати шаблони, скажу, що російська аудиторія більш ніж прихильна до української команди. Російські трибуни вболівали за всіх українських спортсменів. Це хороший показник.



З багатьма людьми там спілкувався. Ніхто жодного слова не сказав про політичну ситуацію, не намагався створити провокацію чи якісь закидони. Люди займаються своїми справами, і всі інформприводи, які переважно створюються штучно, людей мало хвилюють. Тому це був приємний сюрприз. Все було дуже привітно,

– сказав Горуна.

За словами Горуни, він декілька років тому також їздив у Росію на змагання й на трибунах була аналогічна ситуація.

"Але більшість моєї команди чекала іншого. Про це в Україні нам постійно казали: "Будьте обережні. Ні з ким не вступайте в політичні дискусії". Нас більше тут накрутили й напружили, ніж це насправді було там. Тому всі були в тонусі", – резюмував Станіслав.

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Щодо війни між Україною та Росією Горуна сказав, що вона не на рівні націй чи народів, а між політиками.

Війна, яку ми зараз маємо, є суто політичною. На жаль, вона є. Це не війна між націями, народами, а війна політиків. Лідери держав мають ресурси і вплив, щоб цю війну підтримувати. Тому якби не воля Путіна, тільки Путіна, то війни між Україною та Росією не було б. Тому "Путін – х***о", якщо що,

– сказав Станіслав.

Що відомо про Горуну? Українець – бронзовий призер чемпіонату Європи 2018 року в індивідуальній та командній категорії. Срібний призер чемпіонату Європи 2014 року, срібний призер чемпіонату Європи 2017 року в індивідуальній категорії та бронзовий призер в командному куміте.



Бронзовий призер чемпіонату світу 2014 року, триразовий переможець серії турнірів K1 PremierLeague (2013, 2014, 2017), шестиразовий чемпіон України з карате. Заслужений майстер спорту міжнародного класу. Капітан української національної збірної України з карате.