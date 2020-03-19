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Це все фейк, – колишній футболіст "Динамо" Алієв про коронавірус

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Олександр Алієв / xsport.ua

Не всі спортсмени вірять в пандемію коронавірусу у світі. Дехто вважає, що це фейк. До таких відноситься і колишній півзахисник зірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв.

До таких висновків Алієв дійшов, прогулявшись Києвом. При цьому він навіть не покинув Оболонь.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

"Ну що, прогулявся я вулицями. Що можу сказати – народу чимало, людей багато, дітей багато. Погода хороша. Я думаю що все це фейки. Для кого потрібен коронавірус і хто все це запустив? Чув, що сьогодні 368 людей померло в Італії. Думаю, що це все фейк. Головне бережіть себе та будьте здорові", – заявив Алієв на відео.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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