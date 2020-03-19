Це все фейк, – колишній футболіст "Динамо" Алієв про коронавірус
Не всі спортсмени вірять в пандемію коронавірусу у світі. Дехто вважає, що це фейк. До таких відноситься і колишній півзахисник зірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв.
До таких висновків Алієв дійшов, прогулявшись Києвом. При цьому він навіть не покинув Оболонь.
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"Ну що, прогулявся я вулицями. Що можу сказати – народу чимало, людей багато, дітей багато. Погода хороша. Я думаю що все це фейки. Для кого потрібен коронавірус і хто все це запустив? Чув, що сьогодні 368 людей померло в Італії. Думаю, що це все фейк. Головне бережіть себе та будьте здорові", – заявив Алієв на відео.
- Відзначимо, що Олександр Алієв став не єдиним, хто висловив свою думку про "коронавірус". Його тезка Олександр Усик (чи то пак Александр, як він попросив називати себе журналістів) порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка вбиває вірусів.
- Також Усик закликав всіх і надалі ходити до храмів. Хоча влада просить утриматися від місць масового скупчення людей, в тому числі й церков. Тому багато храмів почали проводити молебні онлайн.
- Станом на 19 березня в Україні було офіційно зафіксовано 16 випадків зараження коронавірусу (ті, що підтверджені). Двоє людей померло.
- Щодо Італії, то там випадків зараження Covid-19 в рази більше – загалом інфікувалося 35713 осіб. 2978 з них померло, 4025 вдалося одужати.
- Італійському місту Бергамо, одному з найбільш постраждалих від спалаху коронавірусу, доводиться перевозити тіла померлих від недуги з міста, оскільки його крематорій не може впоратися.
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