Це занадто ризиковано перед боєм з Джошуа: Усик отримав застереження перед поєдинком

Олександр Усик отримав застереження від відомого промоутера Едді Хірна, який організовує поєдинок українця з Дереком Чісорою. Глава компанії Matchroom Boxing заявив, що Чісора надто небезпечний для стилю Усика й може завдати шкоди шанцям українця зустрітися з чемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Хірн заявив, що не радив би Усику битися з Чісорою, якби українець за контрактом був його бійцем.

"Це занадто ризиковано перед великим боєм проти Ентоні Джошуа", – цитує Хірна BoxingScene.

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Таким чином, Хірн в чергове підтвердив, що Усик вже в наступному поєдинку після перемоги над Чісорою отримає шанс зустрітися з Джошуа.

Раніше Хірн сказав, що Джошуа та Усик зустрінуться, якщо не вдасться організувати британцеві бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Звучить дивно, але я думаю, що стиль Чісори небезпечніше для Усика, ніж стиль Джошуа. Ентоні любить ковзати по рингу, любить довго битися, використовувати боксерські навички,

– заявив Хірн.

Він наголосив, що головна небезпека Чісори не в його боксерських навичках, а вмінні боротися. "А ми не знаємо, як виглядає Усик, коли він починає боротися", – додав промоутер.

Хірн заявив, що має на увазі брудний бій, коли боксери використовують заборонені прийоми.

Я говорю не про бокс, а про брудний бій. Коли стає важко, коли йдуть удари по потилиці, по поясу. Може Усик і підходить під такий стиль бою, але ми цього не знаємо. Але я точно знаю, що Дерек може це робити,

– резюмував промоутер.

Що відомо про бій Усик – Чісора?

Боксери повинні зустрітися 23 травня у Лондоні (Англія) на арені O2. Для непереможного українця це буде тільки другий бій у суперважкій вазі.

Спортсмени вже зустрілися, провівши пресконференцію. На ній боксери вперше зійшлися у дуелі поглядів.

Бій, можливо, буде перенесено на літо 2020 року. Едді Хірн заявив, що через епідемію коронавірусу можуть бути скасовані всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.

Хоча Чісора заявляє, що готовий битися з Усиком навіть за порожніх трибун.

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