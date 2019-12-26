Центральний матч чемпіонату України з баскетболу зупинили через сутички фанатів – фото

"Дніпро" здобув важку гостьову перемогу над "Київ-Баскет" в останньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги в 2019 році.

Київ-Баскет – Дніпро 81:86 (18:23, 20:18, 16:18, 27:27)

"Річковики" на виїзді виявилися сильнішими принципового суперника завдяки, перш за все, надрезультативній грі свого зіркового центрового Кирила Фесенка, який оформив дабл-дабл, набравши 28 очок і зробивши 10 підборів і 3 блок-шоти.

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Підопічні Дениса Журавльова добули вагому перевагу ще в першому відрізку гри і дбайливо оберігали її до кінця зустрічі, що і дозволило їм здобути перемогу в складному матчі.

Однак зустріч затьмарила зупинка, спричинена конфліктом між фанатами клубів.

Фанати "Дніпра" протягом усього матчу скандували: "Київ – це "Будівельник". А пізніше зірвали банери з сектора фанатів суперника, що призвело до сутички уболівальників.

Скандальний інцидент трапився на початку третьої чверті. Головний арбітр – суддя Міжнародної категорії ФІБА Микола Амбросов – прийняв рішення зупинити гру. Згодом пристрасті вляглися, банери "Киів-Баскет" повернули на місце і матч продовжився.



Конфлікт фанатів під час матчу "Київ-Баскет" – "Дніпро" / Фото: ua.tribuna.com