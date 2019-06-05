Церемонія нагородження збірної України на турнірі пам'яті Лобановського: відео

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Збірна Україна U-21
Збірна Україна U-21 / ffu.ua

Молодіжна збірна України U-21 під керівництвом молодого тренера Руслана Ротаня завоювала перший трофей.

"Синьо-жовті" у фіналі турніру пам'яті видатного тренера Валерія Лобановського мінімально перемогли Ізраїль.

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Після поєдинку відбулася церемонія нагородження й українські футболісти отримали кубок.

Це друга перемога збірної України на товариському турнірі. До цього "синьо-жовті" перемагали у 2009 році. Частіше за всіх переможцем ставала молодіжна збірна Ізраїлю – тричі (2006, 2007, 2016).

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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