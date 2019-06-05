Церемонія нагородження збірної України на турнірі пам'яті Лобановського: відео
Молодіжна збірна України U-21 під керівництвом молодого тренера Руслана Ротаня завоювала перший трофей.
"Синьо-жовті" у фіналі турніру пам'яті видатного тренера Валерія Лобановського мінімально перемогли Ізраїль.
Читайте також: Президент "Динамо" провів зустріч з Хацкевичем: відомі деталі
Після поєдинку відбулася церемонія нагородження й українські футболісти отримали кубок.
Це друга перемога збірної України на товариському турнірі. До цього "синьо-жовті" перемагали у 2009 році. Частіше за всіх переможцем ставала молодіжна збірна Ізраїлю – тричі (2006, 2007, 2016).
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі