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Церемонія запалення олімпійського вогню відбудеться без глядачів

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Церемонія запалення Олімпійського вогню / euronews.com

12 березня в Греції відбудеться церемонія запалення олімпійського вогню. Але урочистості пройдуть без глядачів. Все через спалах коронавірусу.

На офіційній церемонії запалення олімпійського вогню будуть присутні лише близько 100 акредитованих гостей Міжнародного олімпійського комітету та Оргкомітету Токіо-2020. Про це йдеться на офіційному сайті Грецького олімпійського комітету. На такий крок організатори пішли, взявши до уваги  останні рішення грецького уряду та міністерства охорони здоров'я Греції. 

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Закритою буде і генеральна репетиція за день до цього – при цьому на неї пустять лише обмежену кількість журналістів.

Літні Олімпійські ігри 2020 відбудуться у Токіо. Триватимуть вони з 24 липня по 9 серпня.

Також організатори звернулися до мерії грецьких міст, через які пройде олімпійський вогонь, також дотриматися порад МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб уникнути поширення коронавірусу під час масових заходів.

Нагадаємо, у Греції станом на 9 березня 73 особи заразилися на коронавірус Covid-19.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Олімпіада-2020 Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт
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