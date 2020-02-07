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Церемонію прощання з Кобі Браянтом призначили на дату, пов'язану з його номером

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Церемонія прощання з Кобі Браянтом / Колаж

Офіційна церемонія прощання з легендою НБА Кобі Браянтом, який загинув 26 січня в авіакатастрофі, відбудеться 24 лютого.

Як повідомляє Los Angeles Times, церемонія відбудеться на домашній арені баскетбольного клубу "Лейкерс" – "Стейплс-Центр".

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Дата була обрана після обговорення з дружиною Браянта Ванессою, а також з керівництвом "Лейкерс" і власниками арени.

Дата вибрана на згадку про ігрові номери Браянта і його дочки: Кобі виступав під номером "24" (24 число), а Джіанна – під номером "2" (2 місяць року). Кількість місць на церемонії буде обмежена.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт NBA
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