Церемонію прощання з Кобі Браянтом призначили на дату, пов'язану з його номером
Офіційна церемонія прощання з легендою НБА Кобі Браянтом, який загинув 26 січня в авіакатастрофі, відбудеться 24 лютого.
Як повідомляє Los Angeles Times, церемонія відбудеться на домашній арені баскетбольного клубу "Лейкерс" – "Стейплс-Центр".
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Дата була обрана після обговорення з дружиною Браянта Ванессою, а також з керівництвом "Лейкерс" і власниками арени.
Дата вибрана на згадку про ігрові номери Браянта і його дочки: Кобі виступав під номером "24" (24 число), а Джіанна – під номером "2" (2 місяць року). Кількість місць на церемонії буде обмежена.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
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